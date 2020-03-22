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Bursaspor taraftarları, sağlık çalışanlarına meşaleli destek verdi!

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.03.2020 21:50 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından meşale yakarak destek verdi.

Bursaspor taraftarları, sağlık çalışanlarına meşaleli destek verdi!

Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan taraftarlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına moral için ellerindeki yeşil renkli meşaleleri yaktı. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren bazı taraftarlar da sokaklardan destek verdi.

Teksas Taraftar Grubu tribün lideri Enes Aydın, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına kuvvet diledi.

Aydın, sağlık çalışanlarının zorlu süreçte hastalara yetişmeye çalıştığını anlatarak, "Hepsine ayrı ayrı teşekkür etsek azdır. Ülkemizde böyle bir olayın yaşanması bizi üzse de vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına engel olmamız lazım. Elimizden gelen desteği biz de taraftarlar olarak vermeye çalışıyoruz. Tekrar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor koronavirüs

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