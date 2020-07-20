SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor’un koronavirüs test sonuçları negatif

Bursaspor’un koronavirüs test sonuçları negatif

BURSASPOR HABERLERİ  | 20.07.2020 21:26 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig Play-Off maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Bursaspor’un koronavirüs test sonuçları negatif

TFF 1. Lig’de Play-Off karşılaşmasında çarşamba günü Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Bursaspor’un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

tyj

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
Bursa, 11 kişiyle yapamadığını, 10 kişiyle yaptı!Bursa, 11 kişiyle yapamadığını, 10 kişiyle yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Kovuldu iddiasına cevap!

Kovuldu iddiasına cevap!

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa, 11 kişiyle yapamadığını, 10 kişiyle yaptı!

Bursa, 11 kişiyle yapamadığını, 10 kişiyle yaptı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü teknik adam resmen açıklandı

Ünlü teknik adam resmen açıklandı

Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor’un koronavirüs test sonuçları negatif

Bursaspor'da test sonuçları negatif

Genç basketbolcu Kadir Buğra Acar'dan acı haber

Genç basketbolcudan acı haber

ÖZET | Bursaspor 1-0 Altınordu maç sonucu

Bursa, 11 kişiyle yapamadığını, 10 kişiyle yaptı!

Bursasporlu Jani Atanasov'dan ayrılık kararı

Yıldız futbolcu ayrılığı duyurdu

İrfan Buz: Adanaspor maçında inşallah ilk galibiyeti alacağız

İrfan Buz'dan ilk açıklama geldi

Bursaspor İrfan Buz'u resmen açıkladı

Ünlü teknik adam resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.