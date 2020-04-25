Bursaspor'un 'şampiyon kadrosu' koronavirüse karşı

Bursa'da Kestel Belediyesi'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'un Arjantinli efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın isminin ve forma numarasının yazılı olduğu tulum ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken gündeme gelmişti. Kestel Belediyesi, bu kez yeşil-beyazlı ekibin 2010 yılındaki şampiyon kadrosunu tulumlara taşıdı.

Şampiyon takımda yer alan 11 oyuncunun ismini, tulumlarına işleyen ekipler, çalışmalara renk kattı. Kestel Belediyesi'nin projesi, Bursasporlu taraftarlar tarafından övgü ile karşılandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kentte ve ilçede yaşayanlara moral vermek istediklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kısa bir süre önce, efsane futbolcumuz Batalla'nın ismini ve forma numarasını tuluma işlemiştik. Bu hareketin ardından çok olumlu tepkilerle karşılaştık. Şimdi ise 2010 yılında şampiyon olan Bursasporumuzun şampiyon kadrosunu tulumlara işledik. Şampiyon kadromuz, Kestelimizin sokaklarında koronavirüs ile mücadele edecek. Bu zorlu süreçte herkes için bir moral kaynağı olacağını düşündük. Bursaspor'a olan sevgimizi, yeşil beyaza olan aşkımızı hiç bir şey engelleyemez" ifadelerini kullandı.

