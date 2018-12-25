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Bursaspor yeni destekçini açıkladı!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 25.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak olan Bursaspor destek rolü için yaptığı transferi açıkladı.

Bursaspor yeni destekçini açıkladı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak olan Bursaspor destek rolü için yaptığı transferi açıkladı. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yeni sezonda ekibin destek rolü için Salih"Auspexa"Kızıldağ'ı göreceğiz.

Kariyerinde HWA, Dark Passage, Beşiktaş gibi ekipler yer alan ünlü oyuncu bir dönem koç olarak da görev yapmıştı.


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eSpor Bursaspor

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