Bursaspor yeni destekçini açıkladı!

Önümüzdeki sezon Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak olan Bursaspor destek rolü için yaptığı transferi açıkladı. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yeni sezonda ekibin destek rolü için Salih"Auspexa"Kızıldağ'ı göreceğiz.

Kariyerinde HWA, Dark Passage, Beşiktaş gibi ekipler yer alan ünlü oyuncu bir dönem koç olarak da görev yapmıştı.

League Of Legends Takımımızın Destek Rolünde Forma Giyecek Yeni Timsahı Salih “AUSPEX” Kızıldağ !???? Hoş geldin @auspexalol ???????? pic.twitter.com/yCfM08bI3g — Bursaspor Esports (@BursasporEsport) December 24, 2018



