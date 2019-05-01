SPOR

Bursasporlu Barış Yardımcı sezonu kapattı

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu.

Bursasporlu Barış Yardımcı sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sakatlıklardan yana en çok başı ağrıyan ekiplerden biri olan Bursaspor'a bir şok da Barış Yardımcı'dan geldi. Bir süredir sakatlığı bulunan ancak 28. haftadaki Trabzonspor maçıyla sahalara geri dönen deneyimli oyuncu, son oynanan Akhisarspor maçında oyuna devam edemedi. Yerini 69. dakikada Abdullahi Shehu'ya bırakan deneyimli oyuncunun ağrı kesici iğne ile oynadığı öğrenilirken, daha sonra yapılan kontrollerinde menüsküsündeki problemin daha da yükseldiği belirtildi.

Kalan 4 haftadaki kritik maçlar öncesi ameliyat olması beklenen Barış Yardımcı'nın sezonu kapadığı öğrenildi. Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. (DHA)

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
'Son 4 hafta için gerekirse öleceğiz''Son 4 hafta için gerekirse öleceğiz'
'Devam etmekten başka çaremiz yok''Devam etmekten başka çaremiz yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor Barış Yardımcı

En Çok Okunan Haberler

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Galatasaraylı futbolcu Diagne için şok sözler

Galatasaraylı futbolcu Diagne için şok sözler

Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel...

Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel...

Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursaspor şanssızlığını kırdı

Bursaspor şanssızlığını kırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı!

Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı!

Aybaba'dan istifa sinyali!

Aybaba'dan istifa sinyali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursasporlu Barış Yardımcı sezonu kapattı

Sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Ertuğrul Ersoy: Son 4 hafta için gerekirse öleceğiz

'Son 4 hafta için gerekirse öleceğiz'

Mesut Bakkal: Devam etmekten başka çaremiz yok

'Devam etmekten başka çaremiz yok'

Bursaspor'da Batalla'nın verilerine yaklaşılamadı

Batalla'nın verilerine yaklaşılamadı

Bursaspor’dan en fazla gol Akhisarspor’a

Bursaspor’dan en fazla gol Akhisarspor’a

Bursaspor'un seyirci ortalaması 20 bini aştı

Bursaspor'un ortalaması 20 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.