2022 bursluluk sınavı tarihi, sınava katılım sağlayacak olan yüzlerce öğrenci tarafından gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Her yıl ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı için başvurular tamamlanmıştı. Öğrenciler şimdi de 2022 MEB İOKBS sınav tarihini sorguluyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihi.

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 bursluluk sınavı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı için MEB tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak, sınavın sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bursluluk sınavı için sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

