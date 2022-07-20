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Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

20.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı. MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Sınava başvuruda bulunan adaylar, 'Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi ne zaman?' şeklinde aramalarda bulunuyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı, MEB tarafından düzenlenecek olan 2022 İOKBS sınavı öncesinde araştırılmaya başladı. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarih verildi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman 2022? MEB İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2022 bursluluk sınavı, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Ortaokullarda 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı için MEB tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül'de yapılacak, sınavın sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bursluluk sınavı için sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr üzerinden sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

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