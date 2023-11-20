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Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2024 tarihi belli oldu mu? İşte MEB sınav takvimi

20.11.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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2024 Bursluluk sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 etabına dair araştırmalar yoğunlaştı. Heyecanla beklenen sınav takvimi MEB tarafından az önce açıklandı. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2024 tarihi belli oldu mu? İşte konuya dair tüm merak edilenler..

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi merak ediliyor. Her yıl düzenlenen bursluluk sınavına katılım sağlayacak adaylar bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 2024 tarihi belli oldu mu? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MEB sınav takvimine göre 2024 İOKBS tarihi...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB) tarafından uygulanacak olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Sınav tek oturum şeklinde düzenlenecek.

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İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı bir sınav türüdür.

Önceki adı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'dır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde devlet tarafından maddi destek alabilmeleri için uygulanmaktadır.

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İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."

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