Burucerdi Evi: mutlu sonla biten bir aşk hikayesi

Eski kervan yolları üzerindeki Kaşan, İran’ın en eski yerleşim yerlerinden. Kervan yolları üzerinde olması dolayısıyla tarihte pek çok medeniyetin uğrak yeri olmuş. Koruduğu zengin tarihî dokusunun en önemli unsurları arasında köşkler baş köşede. Türkçeye “kâşane” olarak geçmiş ve şehre de isim olmuş köşkler dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Kaşan’da 40’a yakın tarihî köşk bulunuyor. Kaşan'da her konağın ayrı bir hikâyesi var. Bu konaklar XIX. yüzyılın sonlarında varlıklı tüccarlar tarafından yaptırılmış. Restore edilen konakların bir kısmı günümüzde restoran ve otel olarak, bir kısmı da sadece ziyaret amaçlı hizmet veriyor. Hem mimarisiyle , hem hikayesiyle ziyaretçilerini etkileyen Burucerdi Evi tarihi bir ev müzesi olarak hizmet veriyor.

BURUCERDİ EVİ'NİN HİKAYESİ

Kaşan gezilecek yerler listesindeki konakların en güzellerinden olan Tabatabai Evi ve Burucerdi Evi'nin güzellikleri birbiriyle yarışır durumda. Bunun nedeni Burucerdi kendisi gibi zengin bir halı tüccarı olan Tabatabai’nin kızına talip olmuş. Tabatabai ise bunu tek şartla kabul edeceğini söylemiş. Talebi ise kızının en az baba evi kadar güzel bir evde yaşamasıymış. Burucerdi bu şartı yerine getirmek üzere tam 18 yıl boyunca bu görkemli konağı yaptırır. Gerçekten de çok ihtişamlı olan konağın yapımı tamamlandığında Burucerdi, Tabatabai’nin kızıyla evlenmeye hak kazanır. Hem hüzünlü hem güzel bir hikayesi var Burucerdi Evi'nin. Geç de olsa kavuştuklarını bilmek güzel.