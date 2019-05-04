Burun ağrısı şikayetiyle doktora gitti! İçinden çıkan herkesi şaşırttı

Vietnam'da burun ağrısı şikayeti ile doktora başvuran genç, doktorun teşhisi sonrasında herkesi şaşırttı. Elindeki malzemelerle gencin burnunun içinden bir çeşit sülük çıkaran doktor, ağrının kaynağının ne olduğunu gösterdi.
Doktorun çabası sonrasında gencin burnunun içinden canlı canlı çıkarılan sülük ortaya çıktı. Sülüğün oraya nasıl girdiği konusunda net bir bilgi verilmedi ama gencin nehirde yüzdüğü sırada burnundan içeri girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüsü ise izleyen binlerce kişiyi şaşkına çevirdi.
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