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Burun ağrısı şikayetiyle doktora gitti! İçinden çıkan herkesi şaşırttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2019 08:39 | Son Güncelleme

Vietnam'da burun ağrısı şikayetiyle doktora giden genç beklemediği sürprizle karşılaştı. Burnundan çıkarılan canlının görüntüleri ise herkesi şaşırttı.

Vietnam'da burun ağrısı şikayeti ile doktora başvuran genç, doktorun teşhisi sonrasında herkesi şaşırttı. Elindeki malzemelerle gencin burnunun içinden bir çeşit sülük çıkaran doktor, ağrının kaynağının ne olduğunu gösterdi.

Doktorun çabası sonrasında gencin burnunun içinden canlı canlı çıkarılan sülük ortaya çıktı. Sülüğün oraya nasıl girdiği konusunda net bir bilgi verilmedi ama gencin nehirde yüzdüğü sırada burnundan içeri girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüsü ise izleyen binlerce kişiyi şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam burun ağrısı Sülük

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