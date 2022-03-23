Buse Terim hapse mi girecek? Fatih Terim'in kızına 3 yıl hapis istemi! Buse Terim neden yargılanıyor?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Moda dünyasında adını duyuran Buse Terim Bahçekapılı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmış olacak. Ayrıca Buse Terim ilk ifadesinde iddiaların abartı ve gerçeğe aykırı olduğunu ifade etti. Peki Buse Terim neden mahkemeye çıkacak?

BUSE TERİM HAPSE Mİ GİRECEK?

Moda ve tasarım dünyasında adını duyurmuş olan ve kendi markası ile yola devam eden Buse Terim hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Buse Terim'in başı kullandığı bir logo ile derde girdi. Buse Terim Bahçekapılı, sahibi olduğu markayı, iş insanı İbrahim Salman'a ait bir logoyla tanıttığı gerekçesiyle Salman'ın ihbarı sonrası Buse Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan 3 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKSIZ REKABET OLUŞTURDUĞU GEREKÇESİYLE

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, markasını 2013 yılında tescil ettirmişti. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu. Haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim hakkında suç duyurusunda bulundu. Terim ise iddiaları reddederek tespit davası açtı. Önceki günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açtı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 seneye kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



