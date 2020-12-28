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Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf

28.12.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, bir takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna bu fotoğrafla yanıt verdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturdu. 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucağına alan Terim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

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Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, bu gönderisine, "Aynaya değil ama bu fotoğrafa çok kez dönüp, baktım. Daha yeni doğum yapmıştım, dört ay olmuştu. Aslında doğru bir fotoğraf değil belki ama yine de sağlıksız göründüğüm kesin" notunu düştü.

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