Buse Terim'in hayatını değiştiren fotoğraf

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturdu. 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucağına alan Terim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, bu gönderisine, "Aynaya değil ama bu fotoğrafa çok kez dönüp, baktım. Daha yeni doğum yapmıştım, dört ay olmuştu. Aslında doğru bir fotoğraf değil belki ama yine de sağlıksız göründüğüm kesin" notunu düştü.



