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Buse Varol Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" deyince yenge Merve Tektaş sinirlendi

12.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı. Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözünden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Gerilimin artmasıyla iki elti sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.

Buse Varol Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" deyince yenge Merve Tektaş sinirlendi

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar tam erirken ortalık yine gerildi. Buse Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi" diye Alişan'a uyarıda bulununca ailede yine kriz çıktı. Daha önce doğum günü pastasına Selçuk Tektaş'ın fotoğrafının bastırılması istenmiş ve Alişan'ın ailesi bunu kabul etmeyen gelinlerine küsmüştü.

Yenge Tektaş bununla da kalmadı kızlarını yeğeni Eliz'in doğum günü partisine göndermedi. İkili son olarak da birbirini sildi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş birbirine takipten çıkardı.

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Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş üstüne eltisini engelledi.

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MERVE TEKTAŞ'TAN İLK PAYLAŞIM

Eşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Merve Tektaş, aylar sonra ilk paylaşımını geçtiğimiz günlerde yaptı. Merve Tektaş şu ifadeleri kullandı: "Seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine, vazgeçerek sonbahardan. Seni taze ilk baharlara emanet ettim. Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara... Karanlıktan, aydınlığa emanet ettim. Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim. Tüm yazgıları silip ellerimle, seni başka bir kadere emanet ettim. Seni kendimden sakınıp, bir başka kalbe emanet ettim. Seni bir felaketten esirgeyip, bir umuda emanet ettim..."

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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