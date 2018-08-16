Buse Varol, Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ile ilgili konuştu

Alişan sunucu Esra Erol'un kardeşi, nişanlısı Eda Erol'dan geçen eylülde ayrılmıştı.

Alişan, daha sonra final yapan 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift 6 Mayıs 2018'de de Swissotel'de yapılan 900 kişilik düğünle evlenmişti. Buse Varol şimdi 3,5 aylık hamile.

Buse Varol, Eda Erol hakkında ilk kez konuştu. Varol şunları söyledi: "Bir gün TV'de magazin programı izlerken Alişan'ın nişanlandığını, evlenmek üzere olduğu haberine denk geldim. 'Ayy bir Alişan bir de Beyaz vardı. Geriye ben kaldım. Alişan bekleseydi, onunla evlenirdim' diye esprili konuşma yaptım. Ağzımdan çıkan bir dua gibi evrene mesaj olarak gitmiş. Alişan mutluluğa adım atarken hangi kafayla bunu söyledim anlamıyorum."

''AYRILDIKLARINDA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM''

Buse Varol "Alişan'ın, Eda Erol'dan ayrıldığı haberlerini okuyunca bir şey hissettiniz mi?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Vicdanlı bir insanım. İnanın, ayrılık haberlerine üzüldüm. Sonuçta Eda da, bir genç kız. Evlilik ve yuva hayali kurdu. Ne kadar üzülmüştür. Kendisini tanımıyorum, ama saygı duyuyorum. Sosyal medya bir dönem bizleri kıyasladı. Bu çok üzücü, sıkıcı ve kırıcıydı. Onun da özel hayatı var. Belki annesi, ya da varsa erkek arkadaşı rahatsız oluyor. Belki böylesi onun için daha iyi ve hayırlı olmuştur. Yolu açık olsun, hep mutlu olsun."

''HERKESE MUTLULUKLAR''

Eda Erol konuyla ilgili şunları söylemişti: "Alişan ile nişanlılık dönemi bir yolculuktu ve bitti. Herkese mutluluklar."



