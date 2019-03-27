Buse Varol'dan Demet Akalın ve Ece Erken açıklaması

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Varol eşi Alişan ile Demet Akalın'ın 6 yıl sonra barışmasından Ece Erken'e kadar tüm merak edilen soruları cevapladı.

"DEMET'LE BARIŞMALARI BENİ ŞAŞIRTTI"

Güzel oyuncu, Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar sonra barışmasıyla ilgili ilk kez şunları söyledi:

"Onların barışması beni şaşırttı. Bir yandan da Demet'in "Burak'ın ağlama videosu gördüm ve dayanamadım" demesi beni de duygulandırdı. Tabii ki de sevindim. Alişan'a neden küstüklerini bile sormadım. Barıştıkları çok iyi oldu."

ECE ERKEN HASTANEYE GELDİ!

Alişan ve Demet Akalın'ın yıllar sonra barışmasına sevinenlerin yanı sıra tepki gösterenlerde oldu. Ece Erken, yakın arkadaşı Alişan'ın mahkemelik olduğu Demet Akalın'la barışmasına tepki göstererek Alişan ve Buse Varol'u Instagram'dan silmişti.

Bu konu hakkında da konuşan Varol, "Alişan kimseyle küsmedi. Oğlu Eymen'le hastaneye tebriğe falan geldiler. Doğumdan sonra konuşamadık. Yaşananlar beni üzdü. Hayatta inişler çıkışlar vardır. Biz kimseye küsmedik Ece'nin yeri bizde çok ayrı. Herkes kendi yaptığı şeyden sorumlu. Ece, Alişan'ın arkadaşı ben hayatlarına sonradan dahil oldum" dedi.