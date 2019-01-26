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Buse Varol doğuma gün sayıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Alişan ve Buse Varol çifti önceki gün Çağla Şıkel'in yeni koleksiyonunu görmeye gitti. Hamilelik sürecinde aldığı kilolar hakkında konuşan Varol, "23 kilo aldım. Ayak numaram 41 oldu. Yaza inşallah ayak numaram düzelir ve yeni koleksiyonu denerim" dedi.

Buse Varol doğuma gün sayıyor!

Çağla Şıkel'in yeni koleksiyonunun tanıtımına giden Buse Varol-Alişan çifti objektiflerin karşısına geçti.

Buse Varol, aldığı kilolarla ilgili, "23 kilo aldım. Ayak numaram 41 oldu. Yaza inşallah ayak numaram düzelir ve yeni koleksiyonu denerim" diye konuştu. Alişan'ın kilo konusu hakkında, "Dünyanın en kilolu doğan çocuğu 18 kiloymuş. Dedim öyle bir yere doğru gidiyoruz" sözleri Buse Varol'u sinirlendirdi. Eşini öperek gönlünü alan Alişan, "Şubat 1 itibarıyla her an doğabilir ve benim üç tane sahnem var. 'Sahnede olmadığım bir gün doğ oğlum' diye her gün söylüyorum. İnşallah burada olacağım, doğuma da girmek istiyorum" diyerek heyecanını dile getirdi.

Burak Özçivit'in Kuveyt'te 80 kadınla yemek yiyerek 1 milyon TL aldığı haberleri hakkında konuşan Alişan, "Bunu niye bu kadar abartıyorlar, anlamıyorum. Ayrıca bizde yıllardır kadınlar matinesi yapıyoruz. İran'a gittim, sırf kadın vardı. İşimizin gereği, işimizin bir parçası. Burak'ı da 80 tane kadınla aynı odaya atmamışlar ki. Yemek yemiş sonuçta" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol doğum

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