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Buse Varol ve Alişan'ın hastane nöbeti! Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

12.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Buse Varol'un hastane önünde nöbetleri sürüyor. Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Günlerdir müjdeli haber bekleyen eşi Alişan'ı yalnız bırakmayan Buse Varol, hastane önünden yeni bir paylaşım yaptı.

Buse Varol ve Alişan'ın hastane nöbeti! Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

Yaklaşık 20 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte, aynı zamanda menajeri olan kardeşinden gelecek iyi haberleri bekleyen hastane önünden ayrılmıyor.

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Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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