Buse Varol ve Alişan'ın hastane nöbeti! Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?

Yaklaşık 20 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte, aynı zamanda menajeri olan kardeşinden gelecek iyi haberleri bekleyen hastane önünden ayrılmıyor.

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.



