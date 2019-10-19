Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi!

\u00c7ok G\u00fczel Hareketler program\u0131yla \u00fcnlendikten sonra televizyonda \u00e7ok s\u0131k g\u00f6r\u00fclmeyen B\u00fc\u015fra Pekin'in de\u011fi\u015fimi \u015foke ediyor. Eski kilolu halinden eser kalmayan B\u00fc\u015fra Pekin ayr\u0131ca sa\u00e7 rengini de de\u011fi\u015ftirdi. \n\u0130\u015fte \u00fcnl\u00fc oyuncunun son hali... \n\u0130zmir'de 3 g\u00fcnde 3'\u00fcnc\u00fc k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131 heyecan\u0131!Selda Ba\u011fcan: Aleyna Tilki\u2019nin ya\u015fl\u0131s\u0131 diyorlarO\u011fuzhan Ko\u00e7 ayr\u0131l\u0131k sonras\u0131 ilk defa g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!
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