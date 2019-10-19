MAGAZİN

Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin zaman içinde yaşadıkları değişimi hepimiz biliyoruz. Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.

Çok Güzel Hareketler programıyla ünlendikten sonra televizyonda çok sık görülmeyen Büşra Pekin'in değişimi şoke ediyor. Eski kilolu halinden eser kalmayan Büşra Pekin ayrıca saç rengini de değiştirdi.

İşte ünlü oyuncunun son hali...

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Selda Bağcan: Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlarSelda Bağcan: Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar
Oğuzhan Koç ayrılık sonrası ilk defa görüntülendi!Oğuzhan Koç ayrılık sonrası ilk defa görüntülendi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin son hali

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

Güldür Güldür'ün yıldızı yeni rolü için tanınmaz hale geldi!

Güldür Güldür'ün yıldızı yeni rolü için tanınmaz hale geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Victoria Beckham'dan cinsellik itirafı!

Victoria Beckham'dan cinsellik itirafı!

Selda Bağcan: Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar

Selda Bağcan: Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar

Oğuzhan Koç ayrılık sonrası ilk defa görüntülendi!

Oğuzhan Koç ayrılık sonrası ilk defa görüntülendi!

Rüzgar Erkoçlar'dan bomba 'bebek' açıklaması

Rüzgar Erkoçlar'dan bomba 'bebek' açıklaması

Mütevazi star Engin Akyürek

Mütevazi star Engin Akyürek

Mehmet Ali Erbil korkuttu!

Mehmet Ali Erbil korkuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.