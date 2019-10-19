Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi!

Çok Güzel Hareketler programıyla ünlendikten sonra televizyonda çok sık görülmeyen Büşra Pekin'in değişimi şoke ediyor. Eski kilolu halinden eser kalmayan Büşra Pekin ayrıca saç rengini de değiştirdi.

İşte ünlü oyuncunun son hali...



