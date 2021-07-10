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Bütün ülkeleri gezen Albert Podell ülkeleri hangisine göre puanlamıştır?

10.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner programında, tüm dünyayı gezen ve ülkeleri bir kategoriye göre puanlayan Albert Podell sorusu çok konuşuldu. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Milyoner programına Albert Podell sorusu damga vurdu. İşte ayrıntılar...

Bütün ülkeleri gezen Albert Podell ülkeleri hangisine göre puanlamıştır?

Milyoner programına katılan yarışmacı, tüm dünyayı gezen Albert Podell adlı kişinin ülkeleri hangisine göre puanladığına ilişkin soru ile karşı karşıya kaldı. Sorunun cevabı ise Milyoner programına damga vurdu. İşte o soru...

Dünyadaki bütün ülkeleri 50 yılda gezen ve bu iş için yaklaşık 300.000 ABD doları harcamış olan Albert Podell ülkeleri hangisine göre puanlamıştır?

a) Park manzaraları
b)Tuvalet kağıdı kalitesi
c)Sokak yemeklerinin lezzeti
d)Sokak hayvanlarının evcillik düzeyi

Cevap:b

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