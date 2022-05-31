Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

Demi Rose'un Instagram'da 19,7 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı yüz binlerde beğeni alan model, korkusuz pozlarını peş peşe paylaşıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken model, paylaşımlarıyla sınır tanımıyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE SINIR TANIMADI

İngiliz model Demi Rose birbirinden cesur paylaşımlarına devam ediyor.

27 yaşındaki model derin göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

İngiltere doğumlu modelin boyu 1,57'dir.

Sınır tanımayan pozları ile dünya çapında adını duyurmayı başardı.

Ünlü model 2018'de babasını kanserden kaybetti. 2019 yılında ise annesi mide enfeksiyonu nedeniyle vefat etti.





