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Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

31.05.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın en cesur isimlerinden biri olan fenomen Demi Rose cesur pozlarına devam ediyor. Çıtayı her seferinde daha fazla yükselten Rose, derin göğüs dekoltesiyle kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

Demi Rose'un Instagram'da 19,7 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı yüz binlerde beğeni alan model, korkusuz pozlarını peş peşe paylaşıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken model, paylaşımlarıyla sınır tanımıyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE SINIR TANIMADI

İngiliz model Demi Rose birbirinden cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

27 yaşındaki model derin göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

İngiltere doğumlu modelin boyu 1,57'dir.

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

Sınır tanımayan pozları ile dünya çapında adını duyurmayı başardı.

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

Ünlü model 2018'de babasını kanserden kaybetti. 2019 yılında ise annesi mide enfeksiyonu nedeniyle vefat etti.

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

Büyük beden model Demi Rose derin göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı

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Demi Rose Instagram
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