Büyük beden model, kilosunu eleştirenlere sert cevap verdi! “Benim en iyi aksesuarım”

Büyük beden model olarak kısa sürede tüm dünyada popülerleşen Isabel Nicholls Nall, insanların vücutlarını ve beden özelliklerini sevmeye teşvik etmek için sosyal medya hesabından paylaşımlara devam ediyor. Özellikle kilolu kadınların fazlalıklarını kapatmak için dar kıyafetleri tercih etmemesini söyleyenlere inat Isabel Nicholls Nall, kendisini daha iyi hissettiği kıyafetleri giyiyor.

Modanın tamamen kişisel tercihlere göre şekillenmesi gerektiğini belirten Nall, vücut hatlarını ortaya çıkartmaması konusunda eleştirenleri ciddiye almadığını belirtti. Kadınların vücutlarını saklamak zorunda kalmaması gerektiğini vurgulayan Nall, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ TOPLADI

Başka kimseye ihtiyaç duymadan aslında kişinin güveninin kendisini sevmesi ile başladığını ifade eden modelin iç çamaşırlı pozlarına övgü dolu yorumlar yağdı. 17 bin beğeni alan fotoğraflara kullanıcılar, “Muhteşem görünüyorsun”, “Bu paylaşım bana ilham oldu” gibi yorumlar yaptı.



