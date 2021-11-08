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Büyük beden model, kilosunu eleştirenlere sert cevap verdi! “Benim en iyi aksesuarım”

08.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada son zamanlarda popüler olan büyük beden modeli Isabel Nicholls Nall, vücut öz güveni gönderilerinde hayranlarına ‘kiloların en iyi aksesuarı olduğunu' söylerken Instagram'da bir dizi seksi yeni iç çamaşırı fotoğrafı paylaştı. Vücut pozitifliği savunucusu olarak sosyal medyadan sık sık insanların bedenleri sevmesine yönelik olarak paylaşımlar yapan Nall, kendisini fiziksel özellikleriyle eleştirenlere sert cevap verdi.

Büyük beden model, kilosunu eleştirenlere sert cevap verdi! “Benim en iyi aksesuarım”

Büyük beden model olarak kısa sürede tüm dünyada popülerleşen Isabel Nicholls Nall, insanların vücutlarını ve beden özelliklerini sevmeye teşvik etmek için sosyal medya hesabından paylaşımlara devam ediyor. Özellikle kilolu kadınların fazlalıklarını kapatmak için dar kıyafetleri tercih etmemesini söyleyenlere inat Isabel Nicholls Nall, kendisini daha iyi hissettiği kıyafetleri giyiyor.

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Modanın tamamen kişisel tercihlere göre şekillenmesi gerektiğini belirten Nall, vücut hatlarını ortaya çıkartmaması konusunda eleştirenleri ciddiye almadığını belirtti. Kadınların vücutlarını saklamak zorunda kalmaması gerektiğini vurgulayan Nall, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ TOPLADI

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Başka kimseye ihtiyaç duymadan aslında kişinin güveninin kendisini sevmesi ile başladığını ifade eden modelin iç çamaşırlı pozlarına övgü dolu yorumlar yağdı. 17 bin beğeni alan fotoğraflara kullanıcılar, “Muhteşem görünüyorsun”, “Bu paylaşım bana ilham oldu” gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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