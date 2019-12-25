Büyük bir başarıya imza attı

Araştırma kuruluşu Gartner tarafından organize edilen “2019 Gartner Peer Insights Customers’ Choice”, çeşitli sektörlerdeki profesyonel kullanıcıların belirlediği ve öne çıkardığı markaları sıralıyor.

Kurumsal çözümler satın alma, uygulama veya kullanma deneyimine sahip bilişim profesyonelleri veya iş kullanıcıları, bu kez kurumsal güvenlik yani Endpoint Protection (Uç nokta koruma) çözümleri sunan üreticileri değerlendirdi.

253 kurumsal seviye kullanıcısı, ESET Endpoint Security’yi uygulama kolaylığı, güvenilirlik, marka yanıtının güncelliği ve teknik destek kalitesi gibi tüm ölçütleri 5 üzerinden 4,6 vererek puanladı.

GÜVENLİK İŞLETMELER İÇİN HER ZAMANKİNDEN DAHA KRİTİK ÖNEME SAHİP



İş Geliştirme Direktörü Ignacio Sbampato, şu açıklamayı yaptı:

“2019 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms’ta seçilenlerden biri olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu tanımlama, işletmelere. güvenilir son teknoloji güvenlik çözümleri sunma konusundaki bağlılığımızın bir kanıtıdır. Uç nokta koruması, işletmeler için her zamankinden daha kritik öneme sahiptir ve kullanıcılarımızın. korunması çok önemlidir. Müşterilerden bu kadar olumlu yanıtlar görmek ve çözümlerimizin kuruluşların güvenliğini sağladığını bilmek. Yaptığımız şeyi yapmamızın nedeni budur.”

Oppo A9 2020’nin etkileyici kamera ve pil performansı!

