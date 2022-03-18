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Büyük Britanya Güzellik kraliçesi flörtü bıraktığını söyledi! Erkeklere seslendi: Harekete geçin

18.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Büyük Britanya Güzellik kraliçesi seçilen April Banbury, bu yıla kadar flört uygulamalarını kullanarak kendisine düzenli bir ilişki bulmanın yollarını aradığını dile getirdi. Gerçek aşkı aradığını söyleyen Banbury, kötü geçen 100 randevudan sonra artık pes ettiğini ve aşkın onu bulması için beklediğini itiraf etti.

Büyük Britanya Güzellik kraliçesi flörtü bıraktığını söyledi! Erkeklere seslendi: Harekete geçin

2020 yılında kazandığı “Büyük Britanya Güzellik Kraliçesi” ünvanını elinde bulunduran April Banbury, flört etmeyi bıraktığını söyleyerek herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki model 100’de fazla kötü randevuya çıktığını iddia etti ve sonunda bu yılın başlarında arayışına son vererek gerçek aşkın kendisini bulması için beklediğini belirtti.

“HAREKETE GEÇİN”

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Kinda Sorta Dating postcastinde Jana Hockin ile konuşan Banbury, flört uygulamaları nedeniyle başına gelen ilginç deneyimlerden bahsetti ve artık flört etmeyi bıraktığını söyleyerek erkekleri harekete geçirmeye çağırdı. İlk buluşmada erkeklerin genellikle cinsel dürtülerinin harekete geçtiğinden söz eden Banbury, bu durumu kabul etmediğini ve samimi bulmadığını dile getirdi. Banbury, “Sadece dürüst olun ve olayı akışında bırakmaya özen gösterin. Bırakın ilişkimiz kendi yolunda devam etsin” dedi.

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“GİZLİ BİR ŞİFREYE SAHİBİM”

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Randevularının bazılarının çok kötü geçmesi üzerine kendisi ve arkadaşları arasında bir şifre belirlediklerini ifade eden Banbury, “Randevu kötü geçtiğinde arkadaşlarıma mesaj atarım ya da ararım. ‘Lütfen bana biraz beyaz ekmek getirir misin?’ dersem, bu randevunun çok kötü gittiği anlamına gelir. Bu noktada, birkaç dakika sonra, kedimizin hasta olduğunu ve eve gitmem gerektiğini söylemek için bir telefon alırım” diye konuştu.

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