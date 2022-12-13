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Büyük çöküş! Feghouli'nin Fatih Karagümrük'ten kazanacağı para görenleri şoke etmeye yetti!

13.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmış ve 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı atmıştı. Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon Euro gibi bir garanti ücret kazanan Feghouli'nin Fatih Karagümrük'ten alacağı yıllık ücret ortaya çıktı.

Büyük çöküş! Feghouli'nin Fatih Karagümrük'ten kazanacağı para görenleri şoke etmeye yetti!

2017 yılında West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Sofiane Feghouli'nin 5 yıllık Galatasaray serüveni sezon başında sona ermişti. Devre arasına kadar hiçbir takım bulamayan Cezayirli oyuncu, Fatih Karagümrük ile anlaşmıştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

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5 yıldır ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Sofiane Feghouli, düzeninin bozulmaması için İstanbul'dan bir takımla anlaşmak istemişti. Bu bağlamda Fatih Karagümrük'ün 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden tecrübeli oyuncu yeni takımına imza atmıştı.

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YILLIK ÜCRETİ ŞOKE ETTİ

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Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon Euro garanti ücret kazanan Feghouli, sarı-kırmızılıların en çok para kazanan futbolcuları arasında yer alıyordu. Fatih Karagümrük'ten ise 350 bin Euro kazanacak Feghouli, Karagümrük'ün en az maaş kazanan oyuncusu olarak kadroda yerini aldı. (Ajansspor)


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