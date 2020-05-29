Büyük Giza Piramidi’ni inşa ederken kaç kişi çalıştı

Büyük Giza Piramidi'nin tamamlanmasından bu yana yaklaşık 4.600 yıl geçtiği göz önüne alındığında, yapının günümüze sapasağlam ulaşması şaşırtıcı. Piramidin hacmi yaklaşık 2.6 milyon metreküp ve yüksekliği, zirvedeki kayıp parçası da dahil olmak üzere 146.6 metre. Bu devasa yapının nasıl inşa edildiğini asla bilemeyebiliriz, onu inşa etmek için kaç kişinin gerekli olduğunu kabaca hesaplayabiliriz.

Piramidin potansiyel enerjisini, yani ağırlığı yükseltmek için gereken enerjiyi yerçekimi, kütle ve kütle merkezi belirler. Piramitin kütlesi tespit edilemiyor çünkü yapıyı inşa etmek için kullanılan Tura, kireç taşı ve harcının özgül yoğunluklarına bağlı. Yine de metreküp başına ortalama 2,6 ton, dolayısıyla toplamda yaklaşık 6,75 milyon ton olduğu varsayılabilir.

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Ortalama 70 kiloluk bir erkek, günde yaklaşık 7.5 megajoule enerjiye ihtiyaç duyar. İnşaat için harcadığı efor, bu enerjiyi en az yüzde 30 artıracaktır. Bu artışın yaklaşık yüzde 20'si, günde yaklaşık 450 kilojoule'e karşılık gelen verimli bir işe dönüştürülecektir. Piramidin potansiyel enerjisinin 450 kJ'ye bölünmesi, piramidin tek bir kişi tarafından kaldırılmasının 5.3 milyon gün süreceği anlamına gelir. Bir çalışma yılı 300 günden oluşuyorsa, 20 yıla yayılmış bu görev, yaklaşık 900 erkeğin çalışmasını gerektirir.