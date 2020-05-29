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Büyük Giza Piramidi’ni inşa ederken kaç kişi çalıştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Büyük Giza Piramidi ya da diğer adıyla Keops Piramidi, binlerce yıllık devasa bir yapı. Eski Mısır'da böyle bir yapının nasıl inşa edildiği hala gizemini korusa da, piramidi inşa etmek için kaç kişinin gerektiği hesaplanabilir.

Büyük Giza Piramidi’ni inşa ederken kaç kişi çalıştı

Büyük Giza Piramidi'nin tamamlanmasından bu yana yaklaşık 4.600 yıl geçtiği göz önüne alındığında, yapının günümüze sapasağlam ulaşması şaşırtıcı. Piramidin hacmi yaklaşık 2.6 milyon metreküp ve yüksekliği, zirvedeki kayıp parçası da dahil olmak üzere 146.6 metre. Bu devasa yapının nasıl inşa edildiğini asla bilemeyebiliriz, onu inşa etmek için kaç kişinin gerekli olduğunu kabaca hesaplayabiliriz.

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Piramidin potansiyel enerjisini, yani ağırlığı yükseltmek için gereken enerjiyi yerçekimi, kütle ve kütle merkezi belirler. Piramitin kütlesi tespit edilemiyor çünkü yapıyı inşa etmek için kullanılan Tura, kireç taşı ve harcının özgül yoğunluklarına bağlı. Yine de metreküp başına ortalama 2,6 ton, dolayısıyla toplamda yaklaşık 6,75 milyon ton olduğu varsayılabilir.

DEVASA PROJE

Ortalama 70 kiloluk bir erkek, günde yaklaşık 7.5 megajoule enerjiye ihtiyaç duyar. İnşaat için harcadığı efor, bu enerjiyi en az yüzde 30 artıracaktır. Bu artışın yaklaşık yüzde 20'si, günde yaklaşık 450 kilojoule'e karşılık gelen verimli bir işe dönüştürülecektir. Piramidin potansiyel enerjisinin 450 kJ'ye bölünmesi, piramidin tek bir kişi tarafından kaldırılmasının 5.3 milyon gün süreceği anlamına gelir. Bir çalışma yılı 300 günden oluşuyorsa, 20 yıla yayılmış bu görev, yaklaşık 900 erkeğin çalışmasını gerektirir.

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Taşları yükselen yapıya yerleştirmek ve düzgün bir şekilde kesilmelerini sağlamak için daha fazla sayıda işçi gerekir. Proje 20 yılda 2.6 milyon metreküp taş kesmek için yılda 300 gün çalışan ve kişi başına 0.25 metreküp taş üreten yaklaşık 1.500 işçiye daha ihtiyaç duyar. Yani inşaat işçiliğinin toplamı yaklaşık 3.300 işçi olacaktır. Tasarımcılar, organizatörler, ulaşım, alet onarımı, şantiye konutunun inşası ve bakımı, yemek pişirme ve çamaşırhane işleri de hesaba katıldığında bu sayı ikiye katlanabilir. Piramidin inşası sırasında, Eski Krallık'ın toplam nüfusunun 1,5 milyon ila 1,6 milyon kişi olduğu düşünülüyor. 1990'larda, arkeologlar, işçilerin barındığı bir yerleşim bölgesini ortaya çıkardılar ve bu da oralarda nüfusun 20.000'den fazla olmadığını gösterdi.

Giza bölgesinde hızlı bir şekilde art arda iki piramit inşa edildiğini (M.Ö. 2520'den başlayarak Khufu'nun oğlu Khafre için ve MÖ 2490'dan başlayarak Menkaure için) düşünürsek eski Mısırlıların piramitlerin yapımında ne kadar hızlı ustalaştığını görebiliriz. (Webtekno)

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