Orijinal adı 'Exodus: Gods and Kings' olan Büyük Göç filmi en beğenilen sinema filmleri arasındadır. Film Steven Zaillian, Jeffrey Caine, Adam Cooper ve Bill Collage tarafından kaleme alınmıştır. Peki Büyük Göç filmi ne zaman çekildi? Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mısır hükümdarı ailede birlikte büyüyen Musa ve Ramses, kan bağı olmasa da iki kardeş gibidir. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiği zaman kardeşini ölüme terk eder. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olur.

Rüyasında, tanrının kendisiyle konuştuğunu ve branileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl boyunca sürecek uzun yolculuk başlar. Hedef, 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır.

BÜYÜK GÖÇ OYUNCULARI KİMLER?