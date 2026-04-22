SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Büyük Güne Az Kaldı: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Öncesi Bilmen Gereken 7 Şey

Şampiyonluk yarışında nefesler tutuldu! Belki de doğrudan şampiyonu belirleyecek bu dev maç öncesi, ekran başında yepyeni bir interaktif deneyim yaşamanızı sağlayacak 7 kritik detay:

1.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Süper Lig’in 31. haftasındaki dev karşılaşma, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray’ın ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak.

2. Puan farkı çok az demiştik. Süper Lig puan durumunda lidere bakalım önce.

Ligin son haftalarına girilirken zirvede nefes kesen bir yarış var. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Fenerbahçe ise 67 puanla onu hemen arkasından takip ediyor.

3. İstatistikler kimin tarafında?

Derbi haftasının en keyifli yanı şüphesiz bitmeyen favori tartışmalarıdır. Kağıt üzerindeki genel verilere baktığımızda bu dev maç için Galatasaray'ın galibiyet ihtimali %30, Fenerbahçe'nin kazanma oranı ise %60 civarında seyrediyor (Beraberlik ihtimali ise %10).

4. Son maçlar nasıl sonuçlandı?

İki takım bu sezon iki kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. 10 Ocak’ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde ise Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

5. Tarihi rekabette kim önde ve geçmiş maçlar bize ne söylüyor?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909’daki ilk maçtan bu yana toplam 406 kez karşı karşıya geldi. Bu uzun rekabette Fenerbahçe 149 galibiyetle önde yer alırken, Galatasaray 128 kez kazandı. 129 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yani ezeli rekabette bugüne kadar en çok görülen sonuç Fenerbahçe üstünlüğü olsa da, beraberlik sayısının yüksekliği de bu eşleşmenin ne kadar dengeli geçtiğini gösteriyor.

6. Hangi takım hangi taktikle daha başarılı?

Sezon boyunca Galatasaray'ın hücum presinde en çok verim aldığı 4-2-3-1 dizilimi ile Fenerbahçe'nin oyunu geniş alana yayan akıcı 4-3-3 sistemi, sahanın merkezinde tam bir taktiksel satranç maçı vadediyor. Şampiyonluğu getirecek hamle, hocaların oyun içindeki bu diziliş reflekslerinde gizli.

7. Victor Osimhen derbide oynayacak mı?

Bir süredir durumu merak konusu olan Victor Osimhen belirsizliği ortadan kalktı. Nijeryalı forvetin derbide sahada olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.