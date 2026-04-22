1.Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Süper Lig’in 31. haftasındaki dev karşılaşma, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray’ın ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak.

2. Puan farkı çok az demiştik. Süper Lig puan durumunda lidere bakalım önce.

Ligin son haftalarına girilirken zirvede nefes kesen bir yarış var. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Fenerbahçe ise 67 puanla onu hemen arkasından takip ediyor.

3. İstatistikler kimin tarafında?

Derbi haftasının en keyifli yanı şüphesiz bitmeyen favori tartışmalarıdır. Kağıt üzerindeki genel verilere baktığımızda bu dev maç için Galatasaray'ın galibiyet ihtimali %30, Fenerbahçe'nin kazanma oranı ise %60 civarında seyrediyor (Beraberlik ihtimali ise %10).

Derinlemesine ve profesyonel bir analiz yapmak istiyorsan hemen tıkla, Yandex AI analiz etsin ve cevaplasın.

4. Son maçlar nasıl sonuçlandı?

İki takım bu sezon iki kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. 10 Ocak’ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde ise Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

5. Tarihi rekabette kim önde ve geçmiş maçlar bize ne söylüyor?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909’daki ilk maçtan bu yana toplam 406 kez karşı karşıya geldi. Bu uzun rekabette Fenerbahçe 149 galibiyetle önde yer alırken, Galatasaray 128 kez kazandı. 129 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yani ezeli rekabette bugüne kadar en çok görülen sonuç Fenerbahçe üstünlüğü olsa da, beraberlik sayısının yüksekliği de bu eşleşmenin ne kadar dengeli geçtiğini gösteriyor.

6. Hangi takım hangi taktikle daha başarılı?



Sezon boyunca Galatasaray'ın hücum presinde en çok verim aldığı 4-2-3-1 dizilimi ile Fenerbahçe'nin oyunu geniş alana yayan akıcı 4-3-3 sistemi, sahanın merkezinde tam bir taktiksel satranç maçı vadediyor. Şampiyonluğu getirecek hamle, hocaların oyun içindeki bu diziliş reflekslerinde gizli.

Hemen tıkla, maçı izlerken istatistiksel şifreleri eşzamanlı olarak yakalamak veya yayına ulaşamadığın anlarda maçtan kopmamak için Yandex AI'ın akıllı spor güncellemelerini kullan!

7. Victor Osimhen derbide oynayacak mı?

Bir süredir durumu merak konusu olan Victor Osimhen belirsizliği ortadan kalktı. Nijeryalı forvetin derbide sahada olması bekleniyor.

Biz taraftarlar olarak sahalara Yandex AI bizim yerimize iner!

İster Galatasaraylı ister Fenerbahçeli ol, derbi coşkusundan desteklediğin takımdan bir hatıra kalsın istiyorsan Yandex AI ile tek tıkla görsel üretebilir, hatıranı sonsuza kadar saklayabilirsin!

Derbi ile ilgili bütün güncellemeleri Yandex AI ile canlı bir şekilde hiçbir detayı kaçırmadan takip edebilirsin!

Derbi günü ve saatinde yolda olanlar veya maçı izleme fırsatı bulamayanlar için Yandex AI’ın spor güncellemeleri hayat kurtarıyor. Özel maç paneli üzerinden anlık skoru, sahadaki tehlikeli atakları ve maçın kırılma anlarını saniyesi saniyesine Yandex AI'dan takip edebilirsin.