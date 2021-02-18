Büyük haberi bu fotoğrafla duyurdular! Büyük usta Netflix’te

The Addams Family, oyuncular eşliğinde live-action dizi oluyor. Netflix, Ekim ayında da gündeme gelen dizi projesine onay verdiğini duyurdu.

"Wednesday" isimli dizi Addams ailesinin üyelerinden Wednesday Addams'ı merkezine oturtacak. Nevermore Academy'de okuyan Wednesday, psişik güçlerini kontrol etmeyi öğrenmektedir. Bu sırada hem yaşadıkları kasabayı terörize eden ölüm furyasıyla hem de ailesini 25 yıl önce etkisi altına alan doğa üstü gizemi çözmekle uğraşmak zorunda kalır.

Yeni diziyi Smallville'i hazırlayan Alfred Gough ve Miles Millar kaleme alacak ve showrunner olarak görev alacaklar. Tim Burton yönetmen olarak görev alacak. The Addams Family'nin haklarına sahip olan MGM TV ve United Artists Television ise dizinin yapımını üstlendi.



