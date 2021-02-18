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Kim der 56 yaşında... Monica Bellucci durmak nedir bilmiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.02.2021 08:00 | Son Güncelleme:
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Kim der 56 yaşında... Monica Bellucci durmak nedir bilmiyor

Monica Belluci, yönetmenliğini Paolo Virzi’nin üstlendiği Siccita filminin çekimleri için Roma’da.

Human Capital ve Like Crazy gibi filmlerin ödüllü yönetmeni Paolo Virzì, başrolünü Monica Bellucci, Silvio Orlando ve Sara Serraiocco’nun paylaştığı kıyamet sonrası draması "Siccità" için sete çıktı. Roma’da çekimleri başlayan film, hayatın her kesiminden tek bir trajik ama büyük olayla birbirine bağlanan ve her biri kurtuluşunu arayan bir grup karakterin hayatını anlatacak.

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Filmin hikayesi Donald Sutherland ve Helen Mirren'lı "The Leisure Seeker" filmini Virzì'yle birlikte yazan Paolo Giordano ("We Are Who We Are") tarafından kaleme alındı. İngilizce kuraklık anlamına gelen “Siccità”nın tam senaryosu ise Francesca Archibugi (“The Leisure Seeker”), Francesco Piccolo (“My brilliant Frined” serisi), Giordano ve Virzì tarafından ortaklaşa yazıldı.

MONİCA BELLUCİ PROJELERİ

monicabelluci

Monica Bellucci, kısa süre önce Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın Oscar'ın en iyi uluslararası kısa film listesinde yer alan "The Man Who Sat His Skin" filminde rol aldı. Daha önce “N: Napoleon and Me” de Virzì ile çalıştı. Bellucci, Serraiocco ve Orlando'nun yanı sıra “Siccità”nın kadrosunda ayrıca Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Claudia Pandolfi ve Tommaso Ragno yer alacak.

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