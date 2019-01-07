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Büyük hata yapıyoruz! Buzdolabında sakladığınızda bozulan yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Buzdolabına yiyecekleri koyma amacımız onların bozulmasını önlemektir ancak bazı sebzeler var ki buzdolabına girince kendilerini bozuluyorlar! İşte buzdolabına girdiğinde erkenden çürüyen o besinler!

Büyük hata yapıyoruz! Buzdolabında sakladığınızda bozulan yiyecekler

1. Sarımsak

sarımsak

Buzdolabında bekleyen sarımsak aromasını kaybeder ve hızlı bir şekilde çürümeye başlar. Üstelik bu aşamada kokusunu tüm dolap içine salabilir. Sarımsağı saklamanın en uygun olduğu yer kapalı, ışık almayan kuru alanlardır.

2. Elma

elma

Buzdolabında saklanan elmalar tazeliğini yitirir ve yumuşamaya başlar. Elmaların taze ve sert kalması için buzdolabına koymamalısınız.

3. Kesilmemiş karpuz

karpuz

Kesilmemiş karpuzu buzdolabında sakladığınızda vitamin kaybına uğrayacaktır, eğer karpuz içinde bulunan antioksidanların kaybolmasını istemiyorsanız kesmeden önce buzdolabına koymamalısınız.

4. Domates

domates

Domatesleri hemen hemen hepimiz buzdolabında saklarız ve bilmeden aldığımız tazecik ürünlerin erkenden yumuşamasına neden oluruz. Domateslerin özel dokusunu kaybetmemesi için buzdolabında saklamak yerine mutfakta kuru ve ışık almayan alanlarda muhafaza edebilirsiniz.

5. Acı sos

acı sos

Buzdolabında sakladığınız acı sos, hem kıvamını hem de aromasını kaybeder.

6. Fesleğen

fesleğen

Fesleğenler buzdolabında saklanırsa direk ölür. Fesleğenleri taze tutmak için ya su içinde ya da dışarıda saklamalısınız.


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