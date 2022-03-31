Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Bahamalar'daki Grand Hyatt Baha Mar otelinde tatil yapmakta olan aile 15 yaşındaki kızları 'T.H.' nin gece ortadan kaybolmasıyla paniğe kapıldı. Genç kız bulunduğunda tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Olayın ardından yapılan araştırmaların ardından yerel polis Henry Richard Nixon isimli bir uyuşturucu satıcısının şüpheli olduğunu bildirildi.

ABD'de Pensilvanya'lı genç kızın babası, lüks bir otelde gerçekleşen korkunç olayın detaylarını anlattı. Kızlarını çırılçıplak ve dehşete düşmüş halde bulduklarında, genç kız korku içindeydi. Babası, olayın kızına ömür boyu sürecek bir travma yaşattığını ve mahkemede adaletin sağlanmasının şifa olabilmesini umduğunu söyledi.

10 MİLYON DOLARLIK DAVA

New York Post'a yaptığı açıklamada, yaşananların bir kabus olduğunu ve ömür boyu yükünü taşıyacağını söyleyen baba, kızını korumak için yeterli çabayı gösteremedikleri gerekçesiyle otele 10 milyon dolarlık (7,6 milyon sterlin) bir dava başlattı.

Mahkemede avukatları, tanınmış bir suçlunun otelin arazisine girmesini engellemedeki bariz başarısızlıklarını eleştirerek, "Hyatt aileler için güvenli bir tatil yeri ancak bu önlenebilir suçun gerçekleşmemesi için müdahale eden hiçbir güvenlik personeli yoktu. Sanığın makul ve gerekli önlemi almaması, T.H.'nin korkunç, hayatı değiştiren bir olaya maruz kalmalarına neden oldu." dedi.

YERİNİ TELEFONU SAYESİNDE BULDULAR

Belgeler, Nixon onunla konuşmaya başladığında kızın sabahın erken saatlerinde bir arkadaşıyla telefonda konuşmak için odasından nasıl ayrıldığını gösteriyor. Şüphelinin saldırıya maruz kalmadan önce genç kızı bir kabin barınağına çektiği görülüyor.

Aile gece kızlarının kaybolduğunu fark ettikten sonra onu bulmak için aramaya koyulduklarında durdurulduklarını iddia etti. Nixon'ı yerini bulmak için ise üzerinde taşıdığı telefonunu kullanmışlar.

OTELDEN AÇIKLAMA

Otelin çalışanlarından biri "Potansiyel veya bekleyen davalar hakkında yorum yapmama politikamız olsa da, misafirlerimizin ve meslektaşlarımızın güvenliği ve emniyeti her zaman birinci öncelik olduğu için Grand Hyatt Baha Mar tüm iddiaları çok ciddiye almaktadır." dedi.



