Büyük ikramiye talihlisi hakkında MPİ Genel Müdürü'nden önemli açıklama

MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Son günlerde basına yansıyan haberlerin de ardından onlarca sayıda farklı başvuru, girişimler ve aramalar oldu. Bunlardan en sonuncusu da önceki gün itibariyle yaşandı. Konuyu cumhuriyet sana bildirdik, şikayette bulunduk." dedi.

Uçar, büyük ikramiyenin gerçek sahibinin çıkıp gelmesini ve 7 ay sonra da olsa ikramiyesini almasını beklediklerini söyledi.

"SAVCILIĞA BİLDİRDİK"



Uçar, son günlerde basına yansıyan haberlerin de ardından onlarca sayıda farklı başvuru, girişim ve aramayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bunlardan en sonuncusu da önceki gün itibarıyla yaşanan bir hadise oldu. Konuyu cumhuriyet savcılığına bildirdik, şikayette bulunduk." diye konuştu.

70 milyon liralık ikramiyenin çıktığı biletin sahibi olduğunu ileri süren bir kişinin idareye başvurduğunu anlatan Yunus Uçar, olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"İdaremize gelen kişi cebinden biletini çıkardı ve idare yetkililerine vermek istedi. İdaremiz yetkilileri 40 yılı aşkın tecrübeyle bileti kontrol amaçlı teslim almadan önce arkasına ismini, soy ismini ve imzasını atmak suretiyle ciro ederek teslim etmesini istediler, bu kişi bundan imtina etti. Bizim arkadaşlarımız da ısrarla isim ve imzasını yazmasını istediler. Daha sonra bu kişi mecbur kalarak 70 milyon liralık ikramiyenin tuttuğunu iddia ettiği biletin arkasına adını yazarak bize uzattı. Biz gerek cihazlarımızla, gerek ikramiye bültenindeki numaralardan kontrol ederek, bunun amorti dahi isabet etmemiş bilet olduğunu görüp bileti kendisine teslim ettik. Bu arada bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini ifade ederek, odadan dışarı çıkıp telefon görüşmesi yapıp tekrar geldiğinde bileti idareci arkadaşlardan istedi. Bir dakika önce cebine koyduğu bilet için 'Biletimi geri verin, size verdim, geri vermediniz.' şeklinde ifade kullandı."