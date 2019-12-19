Büyük itiraf: Yanımdaki pilot intihar etmeye kalktı!

Hepimizin korktuğu ya da fobisi olduğu elbet bir şey vardır. Bu korkulardan biri de uçağa binme korkusudur. O yüzden şimdiden uyaralım böyle bir korkunuz varsa bu içerik hiç size göre değil. Biliyorsunuz ki, bu korku ya da fobiler hiç de hafife alınacak şeyler değiller. Uçak korkusu nedeniyle uçağa binip kalp krizi geçiren ve vefat eden unutulmaz oyuncu Kemal Sunal gibi birçok kişi mevcut.

Pilotların yolcuların hiç haberi olmadan havada süzülürken yaşadığı 11 korkunç an sizleri dehşete düşürecek. Bu itirafların hepsi pilotların kendi ağzından!

1. "İLETİŞİMİ KAYBETTİM..."

"Normalde kuleyle iletişim kurduğumuz bir telsiz var, bu telsizin batarya sorunu verdiğini fark ettim. Sonra bir baktım uçakta bir sorun var, 20 dakika içerisinde bütün motorlar duracaktı. Uçakla havada biraz döndük, ve yolculara dönmemiz gerektiğini söyledim."

2. "MOTOR BİRDEN DURDU."

"Küçük bir uçakta pilottum, motorumuz durdu. Uçuşa başladıktan beş dakika sonra, yakıt deposunun boş olduğunu gördüm. Aslında uçak kalkmadan hepsini kontrol etmiştim, bu yüzden bir sızıntı olduğunu düşündüm. Böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğini hatırlamak için hafızamı çok zorladım. Daha sonra kuleden yardım istedim, yolculara acil durum için bildiri yaptık ve kimseye bir şey olmadan geri dönebildik."