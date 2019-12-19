Büyük itiraf: Yanımdaki pilot intihar etmeye kalktı!

Hepimizin korktuğu ya da fobisi olduğu elbet bir şey vardır. Bu korkulardan biri de uçağa binme korkusudur. O yüzden şimdiden uyaralım böyle bir korkunuz varsa bu içerik hiç size göre değil. Biliyorsunuz ki, bu korku ya da fobiler hiç de hafife alınacak şeyler değiller. Uçak korkusu nedeniyle uçağa binip kalp krizi geçiren ve vefat eden unutulmaz oyuncu Kemal Sunal gibi birçok kişi mevcut.
Pilotların yolcuların hiç haberi olmadan havada süzülürken yaşadığı 11 korkunç an sizleri dehşete düşürecek. Bu itirafların hepsi pilotların kendi ağzından!
"Normalde kuleyle iletişim kurduğumuz bir telsiz var, bu telsizin batarya sorunu verdiğini fark ettim. Sonra bir baktım uçakta bir sorun var, 20 dakika içerisinde bütün motorlar duracaktı. Uçakla havada biraz döndük, ve yolculara dönmemiz gerektiğini söyledim."
"Küçük bir uçakta pilottum, motorumuz durdu. Uçuşa başladıktan beş dakika sonra, yakıt deposunun boş olduğunu gördüm. Aslında uçak kalkmadan hepsini kontrol etmiştim, bu yüzden bir sızıntı olduğunu düşündüm. Böyle bir durumda ne yapmamız gerektiğini hatırlamak için hafızamı çok zorladım. Daha sonra kuleden yardım istedim, yolculara acil durum için bildiri yaptık ve kimseye bir şey olmadan geri dönebildik."
"15 saatlik bir uçuştu. Bu uçuşta bir kule yoktu, yani sizin diğer pilotlarla kendiniz iletişime geçmeniz gerekiyor. Ben de iniş için gerekli bildirimleri yaptım, inişe çok az kalmıştı. Bir süre sessizlik oluştu, sonra başka bir pilot birbirimizi görüp görmediğimizi sordu. Yardımcı pilot hemen sağa sola bakmaya başladı, aşağı baktığı zaman başka bir uçağın üzerine iniş yapmak üzere olduğumuzu gördü ve son anda kurtardık."
"Ben de pilotum ama yolcu olarak bindiğim bir uçakta iniş yapmak üzereyken, tekerleklerden bir tanesi düştü. Çok şükür ki yolcu uçaklarında yan yana iki tekerlek olur, bu sayede çakılmadan iniş yaptık."
"O zamanlar öğrenciydim, uçakta sadece ben ve hocam vardı. Denemeler yapıyorduk, ben de alışabilmek için camdan dışarı bakmıyordum, sadece panele bakmam gerekiyordu. Yanımdaki eğitmen bana yapmam gerekenleri söylüyor, ben de yapıyordum. Bi an kafamı kaldırdım ve biraz altımızda paraşütlerin açıldığını gördüm. Yanımda eğitmen olmasaydı o an ne yapardım hiç bilmiyorum."
"Hava Trafik Kontrol biz uçuşa çıkmadan önce kullanacağımız yolu görmek istiyordu. Uçaklarda da kaçınmamız gereken yerleri gösteren radarlar da vardı. Çıktığım uçuş üç saat sürdü, kaptan pilot ve ben bu üç saati türbülans ve yıldırımlardan kaçmak için yüksel, alçal, sağ, sol şeklinde geçirdik."
"Uçuş sırasında yanımdaki pilot bütün uçağı düşürmeye çalıştı. Hemen engel oldum, yolcular anlamasın diye çok uğraştım. O pilotun lisansını da aldılar daha sonra."
"Pilot olmaya hazırlandığımız yıllarda bize başımıza gelebilecek olası kazaları ve bu kazalardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatmışlardı. Gece uçuşuna çıktığım sırada, genelde kokpitin kapısını açık bırakıyorduk, bir yolcu yaklaşıp uçağın sol tarafından alev çıktığını söyledi. Başta inanmadık ama doğruyu söylüyordu. Hemen yangın sırasında yapılacaklar listesine baktım ve başarılı bir şekilde iniş yaptık."
"Aslında kuşlar sağımızda kalıyordu, her şey gayet iyiydi. Fakat birden sürünün içerisine daldık, başarılı bir şekilde durumu kurtardı yanımdaki pilot arkadaşım, kimse bir şey fark etmedi bile. O olmasaydı ben hissettiğim adrenalinle baygınlık geçirirdim..."
"Pilotluk belgemi alamadım ama eğitim sırasında bir anım var. İkinci yalnız uçuşum sırasında, sola dönmemi istediler. Tam o sırada kabinden bir kapı açıldı. Uçağın hızını düşürebildiğim kadar düşürüp, kapıyı kapattım. Azıcık altıma kaçırmış olabilirim..."
"Özel bir uçakla, bir ölüyü taşımam gerekiyordu. Kalkıştan 10 dakika sonra sesler gelmeye başladı, o kadar çok korktum ki daha inişe 25 dakika vardı. Meğer gelen sesler ölünün içerisinde kalan gazın çıkma sesiymiş."
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