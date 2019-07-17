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Büyük şaşkınlık yaşadılar! Patates ektiler, domates çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Büyük şaşkınlık yaşadılar! Patates ektiler, domates çıktı

Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Ramazan Meşe, “Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil daha olmamış bir domatesti” dedi.

ghyju

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik pazaryeri Küçükelmalı köyü Domates

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