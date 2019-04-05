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Büyük şok! İnternetten sipariş verdi ama ortaya bakın ne çıktı

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 05.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

İnternetten alışveriş yapmak günlük alışkanlıklarınız arasına girmiş olabilir ama verdiğiniz sipariş istediğiniz ürün değilse, ne yapardınız? İşte karşınızda mezuniyeti için internetten elbise satın alan ve sonunda mutsuz olan tüketicilerin birbirinden komik fotoğrafları

Büyük şok! İnternetten sipariş verdi ama ortaya bakın ne çıktı

İnternetten alışveriş yapmak her geçen daha da yaygın hale geliyor. Başlarda ödeme konusunda, çoğu tüketici güvensizlik yaşasa da şimdilerde online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor. Küçük ev aletleri, elektronik eşyalar, mobilya ve birçok ürünü internetten sipariş vererek kapınıza kadar teslim ettirebiliyorsunuz. Fakat söz konusu, internetten kıyafet satın almaya gelince sonu büyük hüsranla sonuçlanabiliyor. Aynı şimdi fotoğraflarda gördüğünüz müşterilerin yaşadığı gibi...

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Mezuniyet balosunun en güzeli olmak için internetten sipariş veren gençler, paket evlerine ulaşınca şoke oldular. Çünkü ellerinde tuttukları elbiseler asla sitede mankenin üstünde durduğu gibi değildi.

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Bazıları 2-3 beden büyükken, bazıları içine giremeyecek kadar dar çıktı.

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Transparan hiçbir şey mankende durduğu gibi de durmuyor orası bir kesin.

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Peki ya, sitede ipek saten olan elbise nasıl organze kumaş haline geldi orası büyük soru işareti...

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İşlemeli modellerden seçenler ise üreticinin taş-tuş konusunda nasıl cimrilik yaptığını sosyal medyadan duyurmuş oluyor.

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Aynı yanlış yönlendirmeyi göğüsten güpürlü tasarımlarda da görmek mümkün.

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