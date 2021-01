En iyi fantastik dizilerin altın çağı 2021 yılında yaşanacak gibi görünüyor. Televizyon tarihinin en yüksek bütçeli yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisi, Netflix’in en yüksek bütçeli fantastik dizisi The Sandman ve Disney +’ın peş peşe yayınlamaya başlayacağı birbirinden başarılı Marvel dizileri 2021 yılı içerisinde izleyiciyle bululacak. Bunlarla beraber efsane fantastik diziler arasında zirveyi kimseye kaptırmayan Game of Thrones, bu yıl final yapan Supernatural gibi unutulmaz yapımların ise tekrarları bile izlenmeye devam ediyor. En iyi fantastik diziler arasında yükselişte olan Kore dizileri ile birlikte Çin yapımı fantastik diziler de bir bir izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Biz de hem gelmek üzere olan hem yayınlanmaya devam eden hem de sona erse bile yankıları süren birbirinden başarılı en iyi fantastik dizileri sizler için bir araya getirdik. Şimdiden iyi seyirler! House of the Dragon (2022) 2022 yılı içinde ekranlara gelmesi beklenen iddialı fantastik dizilerin başında gelen House of the Dragon, televizyon ekranlarının rekorlar kıran dizisi Game of Thrones’un devam projesi. House of the Dragon, Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen Hanedanı'nı konu alacak. House of the Dragon dizisinin kesinleşmiş oyuncu kadrosunda Viserys Targaryen karakterini Paddy Considine, Rhaenyra Targaryen karakterini Emma D’Arcy canlandıracak. Doctor Who dizisinden tanıdığımız Matt Smith, Daemon Targaryen karakterine can verecek.

Netflix'in en pahalı yapımlarından biri olarak ön plana çıkan The Sandman, tüm zamanların en iyi çizgi romanlarından biri olarak kabul edilir. DC Comics'in en sevilen çizgi roman serisi olan The Sandman'in yapımcılığını Neil Gaiman ve David S. Goyer ikilisi üstleniyor. Wonder Woman filminin senaristi olarak tanınan Allan Heinberg, The Sandman dizisinin senaryosunu kaleme alacak. Klasik süper güç dizilerinden farklı olan The Sandman, çoğunlukla korku, mitoloji ya da fantastik kurgu ögelerinden beslenir. The Wheel of Time (2021) Rosamund Pike, Madeleine Madden, Zoe Robins gibi isimleri bir araya getiren Amazon Prime dizisi The Wheel of Time, kadınlardan kurulu bir organizasyonun üyesi olan Moiraine'in maceralarını işliyor. Fantastik edebiyatın en sevilen serilerinden Zaman Çarkı – The Wheel of Time önümüzdeki yılın merakla beklenen fantastik dizilerin başında geliyor. Büyü dizileri arasında ön plana çıkması beklenen yapım için aynı zamanda yeni Game of Thrones denilmekte. The Lord Of The Rings (2021) Fantastik diziler arasında tartışmasız beklentilerin en yüksek olduğu şekilde beklenen The Lord of The Rings dizisinin çekimleri bitti bile. J.R.R. Tolkien'in oluşturduğu Orta Dünya evreni ve bu evrenin merkezinde yer alan Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi, fantezi kurgunun en üst düzey örnekleri. Bu büyük şaheserin Peter Jackson imzalı görkemli bir üçlemesi de bulunuyor. Hem kitabın hem de filmlerin bu kadar başarılı olması dizinin de aynı performansı göstermesi konusunda Orta Dünya hayranlarının beklentilerini yükseltiyor. Filmlerin çekildiği Yeni Zelanda'da çekilen büyü dizisi The Lord Of The Rings dizisinin oyuncu kadrosunda Roberto Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Joseph Mawle, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait , Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker, Sara Zwangobani gibi isimler yer alıyor.

WandaVision (2021) Marvel, Disney+ iş birliğinin ilk meyvesi olan WandaVision süper güçler dizileri furyasına katılan en dikkat çeken yapımlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn üçlüsünün başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Jac Schaeffer oturuyor. Eleştirmenlerin ön gösterimini izlediği WandaVision şimdiye kadar bir tek olumsuz geri dönüş almadı. Falcon and the Winter Soldier (2021) Süper güç dizileri arasına hızlı bir giriş yapmak isteyen Falcon and the Winter Soldier, Captain America'nın iki dostu olan Falcon ve Winter Soldier'ın hikayelerini konu alacak. Avengers ve Captain America serilerinde olduğu gibi dizide de bu karakterleri Anthony Mackie ve Sebastian Stan ikilisi canlandıracak. Loki (2021) Thor'un haşarı kardeşi Loki, solo dizisiyle hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor. Süper güç dizileri arasında daha başlamadan yerini sağlamlaştıran Loki'nin başrolünü Thor filmlerinde olduğu gibi Tom Hiddleston üstleniyor. Dizide Tom Hiddleston'a Gugu Mbatha-Raw ve Owen Wilson ikilisi eşlik edecek.

Under The Dome (2013) Fantastik diziler arasında yer alan Under The Dome, Chester's Mill kasabasının görünmeyen bir kubbeyle sarıp sarmalanması ve dış dünya ile iletişimin kopması üzerine kasabada yaşanan büyük kaosa odaklanıyor. Stephen King'in 2009 yılında yayınlanan Under the Dome kitabının dizi uyarlamasıdır. Yayınlandığı dönem beklediği etkiyi yaratamasa da dikkat çeken senaryosu ile hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşmuştu. American Gods (2017) Bryan Fuller, Michael Green ikilisinin yönetmenliğini paylaştığı American Goods, Neil Gaiman'ın aynı isimli romanından televizyona uyarlandı. Dikkat çeken fantastik diziler arasında yer alan American Gods, geçmişi sırlarla dolu olan Shadow'un banka soygunundan dolayı 3 yıl hapis cezası çekip erken tahliye edilmesinden sonra değişen hayatını konu alıyor. The Stand (2020) The Stand, Stephen King'in aynı adlı 1978 tarihli romanından televizyona uyarlandı. James Marsden, Odessa Young, Owen Teague gibi isimlerin rol aldığı dizi, ölümcül bir salgın nedeniyle yıkıma uğrayan bir dünyada yaşanan, iyiyle kötü arasındaki savaşa odaklanıyor.

His Dark Materials (2019) Henüz ikinci sezonu biten His Dark Materials, Philip Pullman'ın aynı adlı roman serisinden televizyona uyarlandı. Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson’ın başrollerini paylaştığı dizide aynı zamanda Andrew Scott ve James McAvoy gibi isimler de yer alıyor. Fantastik dizilerde yer alması gereken tüm unsurların olduğu His Dark Materials, paralel evrenlerde hareket edebilen iki çocuğun hikayesini konu ediyor. Outlander (2014) En iyi fantastik dizi denilince akıllara mutlaka gelen Outlander, zamansız bir aşk hikayesini anlatıyor. Diana Gabaldon'un aynı adlı romanından televizyona uyarlanan Outlander, TV Eleştirmenleri Ödülleri'nde "En Peş Peşe İzlenecek Dizi" olarak seçildi. Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies üçlüsünün rol aldığı Outlander; Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluşması olarak tanımlanıyor. Westworld (2016) 2016 yılında iddialı bir şekilde başlayan Westworld, yazar Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı adlı filmden televizyona uyarlandı. İlk sezonunda usta aktör Anthony Hopkins’in rol aldığı dizinin başrollerini Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright üçlüsü paylaşıyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Breaking Bad dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Aaron Paul oyuncu kadrosuna katıldı.

Raised by Wolves (2020) Raised By Wolves, gizemli bir gezegende yaşayan ve insanların çocuklarını yetiştirmekle görevlendirilen iki androidin maceralarını konu ediyor. İlk bölümlerinde usta isim Ridley Scott’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath gibi isimler rol alıyor. Sihirli Annem (2021) Fantastik Türk dizisi deyince akla ilk gelen yapımlardan olan Sihirli Annem, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxe platformu için yeniden çekildi. Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları arasında Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor. Büyü dizisi olan Sihirli Annem, anneleri vefat eden Ceren ve Cemre'nin babası Sadık'ın yeni eşi yarı insan yarı peri olan Betüş'ün hayatını konu alıyor. Hotel De Luna (2019) 2019 yılında başlayan fantastik kore dizisi Hotel De Luna’yı Netflix platformunda izleyebilirsiniz. Ürkütücü bir komedi dizisi olan Hotel De Luna’nın başrollerini Lee Ji-eun ve Yeo Jin-goo ikilisi paylaşıyor. Dizi, Seul’un şehir merkezinde bulunan ve müşterilerinin yalnızca hayaletlerin olduğu 'Hotel del Luna' adlı gizemli bir otelde geçmektedir. Bu otelin CEO’su (IU) yaptığı büyük bir hatadan dolayı lanetlenerek 1000 yıldan fazladır, bu otelde yaşamak zorunda kalmıştır. Bir gün, bir adam beklenmedik bir şekilde bu otelde yönetici olarak çalışmaya başlar.

Aseudal Yeondaegi (2019) Fantastik Kore dizilerinden biri olan Aseudal Yeondaegi, Arthdal antik kentinde yaşanan güç mücadelelerine odaklanıyor. Jang Dong-gun, Ji-won Kim, Ok-Bin Kim gibi isimlerin rol aldığı dizinin yönetmenliğini Kim Young-hyun, Sang-yeon Park ikilisi paylaşıyor. Fairyland Lovers (2020) Fantastik Kore dizileri gibi yükselişte olan Çin dizileri fantastik dalında son örneklerden olan orijinal ismi Peng Lai Jian olan Fairyland Lovers’ın oyuncu kadrosunda Johnny Bai, Jade Cheng, Ji Xiao Bing, Marcus Li ve Lulu Xuan gibi isimler yer alıyor. Fairyland Lovers, dünyayı dolaşırken ruhları saplantılarından kurtaran ruhani bir doktor olan Bai Qi’nin hikâyesine odaklanıyor. The Witcher (2019) Netflix’in çok ses getiren fantastik dizisi The Witcher, Andrzej Sapkowski tarafından yazılan aynı adlı romandan ve konsol oyunundan diziye uyarlandı. Henry Cavill’in başrolünü üstlendiği büyü dizisi, The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia’nın maceralarını konu alıyor. Netflix fantastik dizileri arasında yayınlanmasıyla ilk sıraya yerleşen The Witcher’ın önümüzdeki aylarda ikinci sezonunun yayınlanması bekleniyor.

Stranger Things (2016) Netflix fantastik dizileri arasında özel bir yere sahip olan Stranger Things, yakaladığı başarıyla dijital platformun yüzünü güldüren dizilerden biri oldu. Süper güçleri olan eleven adlı bir çocuğun hikayesi olarak başlayan çok katmanlı hikayesi ile izleyicilerine büyük bir seyir keyfi sunan fantastik dizinin çocuk oyuncularının hepsi dünya çapında üne sahip oldu. Game of Thrones (2011) Efsane fantastik diziler deyince tartışmasız akla ilk gelen yapımlardan biri olan Game of Thrones, 8 sezon boyunca kelimenin tam anlamıyla ekranda fırtına gibi esti. Benzerleri yapılmaya çalışılmış olsa hiçbir fantastik dönem dizisi henüz yerini tutamadı. Sekizinci ve son sezonuyla izleyicilerinde hayal kırıklığı yaratmış olsa da efsane fantastik diziler arasındaki yerini çok uzun yıllar boyunca koruyacak gibi görünüyor. Supernatural (2005) 2005 yılında yayına gelmeye başlayan Supernatural, dinamiğini hiç kaybetmeden 15 sezon boyunca ekranlarda kalarak efsane fantastik diziler arasındaki yerini aldı. Korku ağırlıklı olmak üzere gerilim, dram gibi birçok türden de etkiler taşıyan Supernatural, 19 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan son bölümüyle final yaptı. Jared Padalecki ve Jensen Ackles’ın başrollerini paylaştığı dizi, Dean ve Sam Winchester kardeşlerin, doğaüstü yaratıklarla verdikleri savaşı konu alıyor.