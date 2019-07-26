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Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 26.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Dirliş Osman dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra seyirciyle buluşması beklenen Diriliş Osman dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Diziye son katılan isim ise Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi oldu.

Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

TRT ekranlarında final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması nedeniyle kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı merak ediliyordu.

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AYNI KARAKTERİ CANLANDIRACAK

Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi. Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakterine Diriliş Osman'da da hayat verecek.

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Diriliş Osman, önümüzdeki aylarda ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
diriliş osman transfer

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