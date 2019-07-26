Büyük sürpriz! Diriliş Osman'a bomba transfer

TRT ekranlarında final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması nedeniyle kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı merak ediliyordu.

AYNI KARAKTERİ CANLANDIRACAK

Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi. Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakterine Diriliş Osman'da da hayat verecek.

Diriliş Osman, önümüzdeki aylarda ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

