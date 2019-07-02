Büyük tartışma yaratmıştı! 10 belediyeden ortak açıklama geldi

"Çanakkale Belediyesinin sosyal medya hesabından LGBTI’ye destek niteliği taşıyan paylaşımı; toplumsal değerlerimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize aykırıdır. Çanakkaleli belediye başkanları olarak, böyle bir rezilliği kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bizler son dönemde Çanakkale’mizin ulusal ve uluslararası alanda imza attığı başarılarla, ev sahibi olduğu organizasyonlarla ve ilklerle gündeme gelmesine alışkınız. Şehrimizin maneviyatı ve yatırımları dışında ahlaki bir sorun teşkil eden böylesi bir konuyla anılmasını hazmedemiyoruz. Bu davranış, tarihimize, şehrimize ve bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza saygısızlıktır, vefasızlıktır.

Çanakkale, merkez ilçe belediyesinden ibaret değildir. Çanakkale ismi özeldir, Çanakkale tüm dünyanın saygı gösterdiği kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale ismi bu çirkin paylaşımlarla bir arada kullanılamaz. Bu millet buna izin vermez. Belediye başkanı seçilmek; size bu topraklar adına söz hakkı tanımaz, sadece hizmet sorumluluğu yükler. Belediye başkanının kendi şahsi düşüncesi bu yönde olabilir, kendi şahsi hesabından paylaşabilir; fakat Belediyenin resmi sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması doğru değildir. AK Partili 10 belediye başkanı olarak bu skandala imza atan tüm kişi ve yöneticileri kınıyor; bu yanlıştan bir an önce dönerek bizleri de zan altında bırakmalarından dolayı tüm hemşehrilerimizden özür dileme erdemini göstermelerini bekliyoruz."



