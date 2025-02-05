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Büyük umutlarla geldi, sadece 381 dakika forma şansı buldu! Süper Lig devinde maça dakikalar kala ayrılık... Resmen açıklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 12:41
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Transfer temaslarını sürdüren Trabzonspor'da gelen isimler kadar gidenler de dikkat çekerken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İskenderunspor maçında dakikalar kala bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Büyük umutlarla geldi, sadece 381 dakika forma şansı buldu! Süper Lig devinde maça dakikalar kala ayrılık... Resmen açıklandı
Borna Barisic

Borna Barisic

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Hırvat sol bek oyuncusu Borna Barisic'in Leganes'e kiralandığını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic, 2024/2025 futbol sezonunun sonuna kadar Club Deportivo Leganes'e geçici olarak transfer edilmiştir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu süre zarfındaki tüm maliyetlerini Club Deportivo Leganes üstlenecektir."

GLASGOW RANGERS'TAN GELMİŞTİ

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Barisic, Trabzonspor'a 2024 yaz transfer döneminde İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan transfer olmuştu. Bordo-mavili ekip, oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödememişti.

15 MAÇTA 381 DAKİKA

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32 yaşındaki Hırvat sol bek, Trabzonspor formasıyla tüm turnuvalarda toplamda 15 maça çıktı. Barisic, bu 15 maçta toplamda 381 dakika sahada kalarak 1 asist yapmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, sezonun geri kalanını LaLiga ekibi Leganes'te geçirecek.

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Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor son dakika
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