Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzde cumhuriyet tarihinin en önemli kavşak noktası olan 2023 seçimleri var. İnşallah hep birlikte Afyonkarahisar'da gece gündüz demeden 94 ruhuyla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz. Yeni yüzyılın kapısını hep birlikte aralayacağız ve hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Kentteki Zafer Meydanı'nda, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılan Kurum, yatırım bedeli 4 milyar lira olan toplam 222 eserin açılışını büyük bir heyecan ve coşkuyla yapacaklarını söyledi.

Türkiye ve millet için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kurum, "Bugün bakanlığımızla, TOKİ'mizle ve iller bankamızla, Afyonkarahisar'a armağan ettiğimiz 1,2 milyar liralık 58 eserimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emin olun bu hizmetleri yapmak, bu dev eserleri milletimize kazandırmak aşk ister, muhabbet ister, inanmışlık ister, liyakatli kadro ister. En önemlisi güçlü ve büyük bir lider ister. Bu büyük lider, büyük Türkiye'nin mimarı, mazlumların hamisi ve milletin adamı, Genel Başkanımız, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Kurum, bugüne kadar hep Afyonkarahisar'ın yanında olduklarını belirtti.

- "Bütün gönüllere dokunacağız"

Bundan sonra da nice eserler yapmak için 17 ilçe, 448 mahallenin tamamında, 1 milyon Afyonkarahisarlı için aşkla azimle ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bütün gönüllere dokunacağız. Çünkü aziz milletimize Afyonkarahisar'ın güzel insanına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımızın izinde yürümek, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bizim liderimiz güçlü onurlu ve büyük Türkiye'nin mimarıdır. İşte biz de böyle bir liderle yürümekten onur gurur duyuyoruz. Önümüzde cumhuriyet tarihinin en önemli kavşak noktası olan 2023 seçimleri var. İnşallah hep birlikte Afyonkarahisar'da gece gündüz demeden 94 ruhuyla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz. Yeni yüzyılın kapısını hep birlikte aralayacağız ve hep birlikte inşa edeceğiz."

