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Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni

29.08.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var"

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye için yapacak çok işi olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var." dedi.

Soylu, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada vatandaşları selamladı.

Türkiye'nin geleceğini Avrupa'nın belirlemeyeceğini vurgulayan Soylu, "Vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler." diye konuştu.

Soylu, Askerin, polisin operasyona Ayetel Kürsi okuyarak çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Evet AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin."

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