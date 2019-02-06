Büyük zararın ardından LG telefon üretmeye devam edecek mi?

İşte cevap

Tabii son dönemde yeni bir LG amiral gemisi modeli için pek çok haber yayınlanıyor. Snapdragon 855 çipseti kullanacağı söylenen LG G8, bir sürpriz olmazsa MWC 2019 itibarıyla resmiyet kazanacak. Peki daha sonra ne olacak? Yani “Uzun vadede LG akıllı telefon üretmeyi sürdürecek mi?”

Konu hakkında LG CEO’su Qiao Yujin’in bazı açıklamaları var: “LG’nin iş portföyünde ev aletleri ve arabalar da var. Bunlar, akıllı telefonlarla ilgili ürünler ve dolayısıyla da akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünmüyoruz.”

LG, mobil taraftaki zarara rağmen yine de toparlanma sürecine girdiklerini ve yeni planlamalarla daha iyi konuma gelineceğini düşünüyor. Örneğin, 5G tarafına yönelik çalışmaların sıklaştırılması ve operatör bazlı ürünlere yönelik yeni çalışmaların yapılması gibi.

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