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Büyükada’da bitkin düşen atı zorla yerinden kaldırmaya çalıştı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

Büyükada’da faytona sürülen bir at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. Atın durumuna acıyan bir vatandaş faytoncuya tepki göstermekten kendini alamadı.

Büyükada’da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumununu gören bir vatandaş da faytoncu şahsa tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
büyükada fayton

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