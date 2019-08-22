Büyükada’da bitkin düşen atı zorla yerinden kaldırmaya çalıştı!

Büyükada’da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ



Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumununu gören bir vatandaş da faytoncu şahsa tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

