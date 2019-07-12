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Büyükada'da fayton faciası kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Büyükada’da faytona sürülen atlar iddiaya göre sıcaktan bunalınca bir anda koşmaya başladılar. Çektikleri faytonla kontrolsüz şekilde koşan atları gören vatandaşlar atları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtulurken, kaldırıma çarpan fayton yola devrildi. Yaralana atların durumunun ağır olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükada’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir faytona sürülen atlardan ikisi iddiaya göre sıcaktan bunalınca kontrolden çıktı. Arkalarındaki faytonla beraber bir anda koşmaya başlayan atlar yolda tehlike saçtı.

O sırada yol üzerinde bebek arabalarıyla duran iki kadın kendilerine doğru gelen atları fark ederek yolun kenarına kaçtılar. Diğer vatandaşlar da yola atlayarak atları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadılar. Vatandaşlar kendilerine doğru hızla koşan atların altında ezilmekten son anda kurtuldular. Tekerinin kaldırıma çarpmasıyla fayton yola devrildi. Devrilen faytondaki yaralı atların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atların kontrolden çıkarak yolda koştukları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bebek arabalı iki kadın atları fark ederek kaçıyor, diğer vatandaşlar da atları durdurmaya çalışıyor. Atlar hızla koşuyor ve fayton yola devriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
büyükada fayton

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