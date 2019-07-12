Büyükada'da fayton faciası kamerada

Büyükada’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir faytona sürülen atlardan ikisi iddiaya göre sıcaktan bunalınca kontrolden çıktı. Arkalarındaki faytonla beraber bir anda koşmaya başlayan atlar yolda tehlike saçtı.

O sırada yol üzerinde bebek arabalarıyla duran iki kadın kendilerine doğru gelen atları fark ederek yolun kenarına kaçtılar. Diğer vatandaşlar da yola atlayarak atları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadılar. Vatandaşlar kendilerine doğru hızla koşan atların altında ezilmekten son anda kurtuldular. Tekerinin kaldırıma çarpmasıyla fayton yola devrildi. Devrilen faytondaki yaralı atların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atların kontrolden çıkarak yolda koştukları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bebek arabalı iki kadın atları fark ederek kaçıyor, diğer vatandaşlar da atları durdurmaya çalışıyor. Atlar hızla koşuyor ve fayton yola devriliyor. (İHA)

