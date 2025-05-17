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Büyükannenizin tarif defterinden: Çocukluğunuzun en tatlı hatıraları olan 3 nostaljik tatlı tarifi!

Bazen bir tatlı kaşığı tarçın, bazen tencerede fokurdayan sütlü bir tarif… Büyüklerimizin mutfakta pişirdiği o mis kokular, yalnızca mideye değil, ruha da dokunurdu. O eski defterlerden, kenarları lekelenmiş sayfalardan çıkan tarifler bugün hala hafızamızda en tatlı yerini koruyor. İşte geçmişin sıcaklığını taşıyan, Büyükannenizin tarif defterinden ilhamla hazırlanan üç nostaljik tatlı haberimizde…

Büyükannenizin tarif defterinden: Çocukluğunuzun en tatlı hatıraları olan 3 nostaljik tatlı tarifi!
Sedef Karatay

Büyükannenizin mutfağından yayılan o mis gibi kokular, sadece lezzet değil, huzur da taşır. Çocukken sabırsızlıkla pişmesini beklediğiniz o tatlılar hala kalbinizin en sıcak yerinde.

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1. SÜTLAÇ (SICAK SÜT KOKULU HATIRALAR)

Fırına verilmeden de olur ama üzeri hafifçe kızarınca efsaneleşir. Sütlaç, çocukluğun en sade ama en özel tatlılarından biri.

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • Yarım çay bardağı su

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp 2 su bardağı suda haşlayın.
  • Pişen pirince sütü ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakın.
  • Şekeri ve vanilini ilave edin.
  • Nişastayı yarım çay bardağı suda eritip karışıma yavaş yavaş ekleyin.
  • Koyulaşınca kaselere paylaştırın, fırın tepsisine yerleştirip tepsiye biraz su koyun.
  • Üstü kızarana kadar 200°C fırında pişirin.
  • Üzerine tarçın serperek servis edin.

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Mini not: Dilersen içine birkaç damla sakız aroması ekleyerek nostaljiye Ege dokunuşu katabilirsin.

2. İRMİK HELVASI (ACININ VE SEVİNCİN ORTAK TADI)

Bir evde irmik kavruluyorsa, mutfakta duygular da yoğundur. İrmik helvası, hem bir kutlamanın hem de bir vedanın tatlısı olabilir.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 75 gr tereyağı
  • 1/4 su bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Tereyağını tencerede eritin, fıstıkları kavurun.
  • İrmiği ekleyip altın rengi alana kadar sürekli karıştırarak kavurun.
  • Ayrı kapta süt, su ve şekeri karıştırıp kaynatın.
  • Sıcak karışımı irmiğe dikkatlice ekleyin (sıçramaya dikkat)
  • Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi için kapağını kapatıp 15 dakika dinlendirin.
  • Sıcak ya da ılık servis edin.

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Mini not: Dondurmayla servis ederek eskiye modern bir dokunuş katmak mümkün.

3. MOZAİK PASTA (BUZDOLABININ EN TATLI SÜRPRİZİ)

Annenin “Tatlı bir şeyler yapayım” deyip aceleyle hazırladığı, çocukken sabırsızca dolabı açıp kontrol ettiğimiz tatlı.

Malzemeler:

  • 2 paket petibör bisküvi
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
  • Yarım çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı dövülmüş fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Bisküvileri elinizle iri parçalar hâlinde kırın.
  • Ayrı bir kapta süt, şeker, kakao ve tereyağını karıştırın.
  • Karışıma bisküvileri ve fındığı ekleyin, yavaşça harmanlayın.
  • Streç film serilmiş bir kalıba veya rulo şeklinde sararak dondurun.
  • En az 2 saat buzdolabında bekletin, dilimleyerek servis edin.

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Mini not: İstersen içine fındık, badem ya da kuru meyve ekleyerek tarifini zenginleştirebilirsin.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
Tatlıcı irmik helvası tarifi sütlaç tarifi tatlı krizi
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