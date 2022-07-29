Büyükbaba ile Savaş filmi Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazıldı. Peki Büyükbaba ile Savaş filmi ne zaman çekildi? Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? 2020 yapımı Amerikan filminde Oakes Fegley adında bir çocuğun hikayesi işleniyor. İşte detaylar...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ KONUSU NEDİR?

Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter’ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter’ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ OYUNCULARI KİMLER?

Robert De Niro

Uma Thurman

Rob Riggle

