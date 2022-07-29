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Büyükbaba ile Savaş filmi ne zaman çekildi? Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

29.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Kimmel Smith'in aynı adlı romanına dayanan "Büyükbaba ile Savaş" filminin detayları araştırılmaya başlandı. Büyükbaba ile Savaş filminin yönetmen koltuğunda Tim Hill yer alıyor. Peki Büyükbaba ile Savaş filmi ne zaman çekildi? Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Büyükbaba ile Savaş filmi ne zaman çekildi? Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Büyükbaba ile Savaş filmi Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazıldı. Peki Büyükbaba ile Savaş filmi ne zaman çekildi? Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? 2020 yapımı Amerikan filminde Oakes Fegley adında bir çocuğun hikayesi işleniyor. İşte detaylar...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ KONUSU NEDİR?

Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter’ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter’ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ OYUNCULARI KİMLER?

Robert De Niro
Uma Thurman
Rob Riggle

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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