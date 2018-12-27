TREND

Büyükçekmece'de drift yapan hafriyat kamyonu terör estirdi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.12.2018 20:21 | Son Güncelleme

Büyükçekmece E-5 ‘S’ rampasında drift yapan hafriyat kamyonu yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece E-5’te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde ‘drift’ yapan hafriyat kamyonu sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Büyükçekmece ‘S Rampası’nda kaydedildi. Görüntülerde sarı damperli hafriyat kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hareket ediyor. Bu sırada arkasından bir vatandaş ise araç içinde cep telefonu ile bu anları kaydediyor. Bir anda damperini kaydıran hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi. Etrafından gelen araçlara ve devrilme ihtimaline bile aldırmayan kamyonun o anları saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Ayıyla sohbeti kırdı geçirdiAyıyla sohbeti kırdı geçirdi
Hatun'un hükmü olmadan Hakan'ınki sayılmazdıHatun'un hükmü olmadan Hakan'ınki sayılmazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece drift hafriyat kamyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar

Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı! Sonu kötü oldu

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı! Sonu kötü oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sporcu erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Sporcu erkekleri fotoğraf çekimi için kandırıp tecavüz etti!

Çocuk, annesinin alkışları eşliğinde aşağı atladı

Çocuk, annesinin alkışları eşliğinde aşağı atladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karslı kadının ayıyla diyaloğu kırıp geçirdi

Karslı kadının ayıyla diyaloğu kırıp geçirdi

Hatun'un hükmü olmadan Hakan'ınki sayılmazdı

Hatun'un hükmü olmadan Hakan'ınki sayılmazdı

Köpeğin tasması asansör kapısına sıkışınca dehşet yaşandı

Asansörde korku dolu anlar!

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Çılgın Noel Baba'nın yaptıkları şaşırttı!

Çılgın Noel Baba'nın yaptıkları şaşırttı!

Trafikte şaşırtan görüntü

Trafikte şaşırtan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.