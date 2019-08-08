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Büyükçekmece'de elektrik direğine çıkan adam akıma kapıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de hırsızlık için elektrik direğine çıktığı iddia edilen şahıs, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı kişi, hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de elektrik direğine çıkan adam akıma kapıldı

Olay, dün Hürriyet Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, isminin S.H. olduğu öğrenilen bir kişi kiralık araç ile sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının olduğu yere geldi. Burada üstüne giydiği elektrik şirketine ait kıyafetler ile direğe çıktı. Direğe çıkan S.H.'yi elektrik çarptı. Çarpmanın etkisi ile 5 metrelik direkten yere düşen S.H. yanmaya başladı. Çevreden geçen bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile S.H.’ye müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede yanan otları da söndürdü. Hastaneye kaldırılan S.H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK İDDİASI

Olay yerine gelen polis ekipleri S.H.’nin yanan kıyafetleri arasında kimliğini buldu. Olay yerine gelen elektrik ekibi çalışanları S.H.’nin şirketlerinde çalışmadığını belirledi. S.H.’nin direğe elektrik kablosu hırsızlığı için çıkmış olabileceği iddiasında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece elektrik direği

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