Büyükkılıç, "Kayseri’de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüsle mücadele, halk otobüs şoförlerinde görülen korona virüs vakası ve Kayseri’nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kayseri’de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur" diyen Büyükkılıç, "Yolcu sayısı azalınca 20 milyon gelirimiz olan yerden 2 milyon gelire düştük" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüsün Türkiye’de görülmeden önce Kayseri’de önlem almaya başladıklarını söyleyerek, "Süreçten önce gerekli önlemleri aldık. Her şeyden önce 16 ilçe belediye başkanımızla birlikte dayanışma içerisinde 16 ilçe belediye başkanımızla, valiliğimizle ve diğer kurumlarımızla kenetlendik. Ne yapabiliriz diye düşündük ve gelen talimatları da aynen uygulama yolunda nasıl hayata geçiririz diye çalıştık. Pazar yerleri ile bir haber gelince hemen harekete geçtik. Okullarımızı dezenfekte ettik, camilerimizi dezenfekte ettik. Hiçbir zaman ‘Bu bizim vazifemiz değil’ demedik, demeyiz de. Bizim zaten felsefemiz bu. Her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur. Mümkün olduğu kadar katkı sağlayıp onu giderme yoluna nasıl hareket ederiz diye kaygıya düşen felsefenin sahibiyiz. Tüm arkadaşlarımız bu kaygı da ve dayanışma içerisindeyiz. Pozitif konuşalım. Bu şehir ile ilgili olumsuz konuşmanın kime ne faydası var. Yapıcı eleştiri ve yapıcı muhalefet şart. Buna yol gösterici diyelim" diye konuştu.