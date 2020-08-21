Büyüklükleriyle herkesi şaşırtıyorlar! İşte dünyanın en büyük gölleri...

Göller tektonik, volkanik ya da buzul faaliyetlerden dolayı meydana gelir ve çevresini güzelleştirir. Birçok canlı türü için yuva olurken bizler için de olmazsa olmaz bir nimet olur. Balıkçılıktan ulaşıma, su sporlarından turizme kadar birçok konuda bulunduğu yere büyük avantaj sağlar. Hadi gelin, dünyadaki en büyük göllere bir göz atalım.
DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖLLERİ
1. Hazar Gölü (Asya)
Dünyanın en büyük gölüdür (Hazar Denizi olarak da anılır).
371 bin km²'lik bir alana yayılır. Genişliği 435 kilometreyken uzunluğu 1.030 kilometredir. Gölün en derin yeri ise 1.025 metredir.
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve İran sınırında yer alır.
Kıyısı boyunca pek çok adaya ev sahipliği yapar fakat bu adalar, birkaçı hariç, ıssızdır. Göl; mersin balığı, sazan ve hazar foku gibi balık türlerine ev sahipliği yapar.
Hazar Gölünde tatlı su bulunmuyor. Çünkü bu göl önceden okyanusla bağlantılıydı. Fakat daha sonra tektonik faaliyetler sebebiyle okyanusla bağlantısını kaybetmiştir. Bu yüzden bir iç deniz olarak da anılır.
Volga, Ural, Kura ve Terek Nehri'nden beslenir. Ne yazık ki insan faaliyetleri nedeniyle Hazar Gölü beslendiği kaynaklardan biri olan İdil Nehri'ni kaybetmiştir.
2. Superior Gölü (Kuzey Amerika)
Hazar'dan sonra en büyük ikinci göl fakat dünyadaki en büyük tatlı su gölüdür.
82 bin km²'lik bir alana yayılır. Genişliği 257, uzunluğu ise 563 kilometredir. Azami derinliği ise 406 metredir.
Kanada ve Amerika sınırında yer alır. Amerika'daki diğer birçok göl gibi buzul hareketlerden oluşur. Kökleri Buzul Devri'ne kadar uzanır.
Gölde bol miktarda balık bulunur.
3. Victoria Gölü (Afrika)
Afrika'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük gölüdür.
58 bin km²'ye yayılır. Genişliği 190, uzunluğu 337 km'dir. Azami derinliği 86 metredir.
Tanzanya, Uganda ve Kenya sınırlarında yer alır. Bu ülkelerin yaşam kaynağıdır.
Gölde 200'den fazla balık türü bulunur. Tilapia ise ekonomik açıdan en çok kazandırandır.
Bir İngiliz kaşif tarafından keşfedilmiş ve İngiltere kraliçesinin adını almıştır.
4. Huron Gölü (Kuzey Amerika)
59 bin km²'ye yayılır. Genişliği 295, uzunluğu 332 km'dir. En derin noktası 229 metredir.
5. Michigan Gölü (Kuzey Amerika)
58 bin km²'lik bir alana yayılır. Genişliği 190, uzunluğu 494 km'dir. Derinliği 281 metreyi bulur.
Yapay kanallarla okyanusa bağlanmıştır.
Balık çeşitliliği bakımından zengindir.
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