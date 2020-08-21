Büyüklükleriyle herkesi şaşırtıyorlar! İşte dünyanın en büyük gölleri...

Göller tektonik, volkanik ya da buzul faaliyetlerden dolayı meydana gelir ve çevresini güzelleştirir. Birçok canlı türü için yuva olurken bizler için de olmazsa olmaz bir nimet olur. Balıkçılıktan ulaşıma, su sporlarından turizme kadar birçok konuda bulunduğu yere büyük avantaj sağlar. Hadi gelin, dünyadaki en büyük göllere bir göz atalım.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖLLERİ

1. Hazar Gölü (Asya)